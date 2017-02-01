Киевский суд 7 февраля начнет рассмотрение дела российского военного

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева назначил на 7 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении российского военнослужащего Максима Одинцова, похищенного ранее СБУ на границе с Крымом.
Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании.
Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБУ Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.
При этом на сайте Дарницкого суде в списке назначенных к рассмотрению дел заседание по делу Баранова пока отсутствует.