Страны Запада осуждают амнистию по коррупционным преступлениям в Румынии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Шесть западных государств выразили обеспокоенность в связи с декриминализацией ряда коррупционных преступлений в Румынии, передает агентство Рейтер.

Ранее кабмин Румынии внес изменения в уголовный кодекс страны, а также сделал постановления об амнистии заключенных. В результате в стране начались массовые протесты. Жители опасаются, что в результате принятия новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также некоторые опасные преступники.

Посольства Бельгии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и США в Румынии в совместном заявлении отметили, что действия властей направлены на "разрушение прогресса в борьбе с коррупцией, достигнутого в последнее десятилетие в стране".