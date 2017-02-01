Трамп следит за ситуацией в Донбассе, заявил Спайсер

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу регулярно докладывают о ситуации в Донбассе, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президента информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит на Украине. У нас будет новая информация о том, что там происходит", — заявил Спайсер на брифинге журналистам.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о том, "чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет", учитывая то, что новая администрация США только приступила к работе. При этом журналист исходил из утверждения, что "Россия и поддерживаемые ею повстанцы продвигаются вперед". Спайсер никак не прокомментировал эти слова.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что вооруженные силы Украины ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.