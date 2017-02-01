В США заключенные одной из тюрем взяли в заложники охранников

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей местных властей.

Отмечается, что власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата.

Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.

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