В Австралии осьминог попытался напасть на дайвера

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Жительница австралийского Мельбурна во время дайвинга сняла на видео потревоженного осьминога, который оказался не на шутку рассержен.

Устрашающе надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.

На своей странице в Facebook автор видео отметила, что никогда ранее не встречалась с таким поведением у осьминогов. "Он явно не стесняется камеры", — пошутила она.

Женщина предположила, что осьминог был просто голоден и недоволен тем, что люди помешали его утренней охоте.