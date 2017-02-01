Адвокат Добровинский рассказал о решении суда по иску Полонского к нему

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский заявил РИА Новости, что по иску к нему предпринимателя Сергея Полонского сам отсудил у бизнесмена 5 миллионов долларов в суде Лондона.

В 2014 году лондонский суд принял к рассмотрению иск находившегося тогда в Камбодже российского предпринимателя Сергея Полонского к его бывшему адвокату Александру Добровинскому по поводу сделки о продаже компании Potok (бывшей Mirax Group).

"Я получил решение Королевского суда Лондона от 26 января по иску Полонского к Добровинскому, суд постановил, довольно забавное решение, что истец должен оплатить около 1 миллиона долларов за мои расходы на это судопроизводство за три года и выплатить мне еще около 4 миллионов долларов", — сказал адвокат. Он отметил, что суд установил фальсификацию документов со стороны истца.

Добровинский добавил, что в апреле суд Лондона приступит к рассмотрению его встречного иска к Полонскому, в котором адвокат требует взыскать с бизнесмена 35 миллионов рублей. "Это гонорар за сделку по продаже компании Mirax Group", — сказал адвокат.

Адвокат Полонского Славик Брсоян сообщил РИА Новости, что, по словам его лондонских коллег, они просили суд приостановить рассмотрение иска Полонского к Добровинского в связи с тем, что истец находится под стражей и отсутствует возможность обмена конфиденциальными документами с ним.

"О решении по этому иску я слышу впервые от вас", — сказал Брсоян.

Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс", в настоящее время обвиняется в России в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей. В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения.