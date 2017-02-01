Защита Януковича отрицает, что ознакомилась с материалами дела о госизмене

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила, что еще не приступала к ознакомлению с материалами уголовного дела, в рамках которого ее подзащитного обвиняют в государственной измене.

Ранее в среду военный прокурор Руслан Кравченко, осуществляющий процессуальное руководство по делу Януковича о госизмене, заявил, что защита экс-президента начала ознакомления с его материалами. Он рассчитывает, что адвокатам для этого будет достаточно 10 дней.

"Ознакомление, как это говорит господин Кравченко, не происходит и желаемое выдается за действительное", — сказал в среду в эфире телеканала "112.Украина" один из адвокатов бывшего президента Виталий Сердюк.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.