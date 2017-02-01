Могерини назвала причину затягивания израильско-палестинского кризиса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что решение Израиля о строительстве новых поселений рискует превратить урегулирование израильско-палестинской проблемы невозможным.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху ранее сообщил, что санкционировал строительство трех тысяч единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан в дополнение к 2,5 тысячам, одобренным неделей ранее.

Могерини заявила, что объявление строительства трех тысяч новых поселений "говорит о весьма волнующей тенденции, которая бросает прямой вызов перспективам успешного решения между двумя странами, которое все больше усложняется и рискует стать невозможным".

Поселенческая деятельность Израиля на оккупированных палестинских землях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который воздерживается от осуждающих заявлений, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.