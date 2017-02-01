Порошенко и Нетаньяху договорились о визите Гройсмана в Израиль

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились о визите премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

В конце прошлого года Нетаньяху отменил запланированный визит Гройсмана в страну. Решение было принято в связи с тем, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совбеза ООН. Позже МИД Украины сообщил, что разъяснил послу Израиля позицию Киева.

"В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль", — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем, согласились принять меры для завершения процесса заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами.

В пресс-службе Нетаньяху подтвердили соответствующие договоренности, отметив, что оба лидера договорились укреплять дружеские отношения между обеими странами, а также решили возобновить подготовку визита в Израиль Гройсмана. Телефонный разговор состоялся в среду по инициативе Порошенко, уточнила пресс-служба Нетаньяху. Возможную дату визита Гройсмана стороны пока не называют.

Помимо этого Порошенко и Нетаньяху достигли договоренности о взаимной поддержке в рамках международных организаций "на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН". При этом глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Также обе стороны подтвердили намерение тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию. Власти Израиля принимают различные дипломатические и экономические контрмеры против авторов инициативы, стран, ее поддержавших, и самой ООН.