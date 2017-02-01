В Пентагоне заявили, что ИГ все еще может обладать химическим оружием

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Группировка ИГ (запрещена в РФ и ряде стран) еще может располагать возможностями по изготовлению и применению химического оружия, сообщил представитель штаба коалиции по борьбе с ИГ, полковник ВВС США Джон Дорриан.

"Мы не знаем, сколько еще таких объектов есть у врага… Мы должны продолжать освобождать территорию от него и, думаю, мы выясним, что они пытаются это (химоружие) делать в других местах", — сказал Дорриан на брифинге по видеосвязи из Багдада.

Он напомнил, что ИГ всегда пыталась "иметь такие возможности" и многое сделала для этого.

По словам Дорриана, освобождение от террористов университета в Мосуле в конце января, где была одна из "серьезных лабораторий" террористов по производству химоружия, существенно ослабит их возможности в этой области. Он уточнил, что в лаборатории изготавливались химические боеприпасы на основе иприта.