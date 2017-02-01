Минэнерго Греции планирует к 2020 году завершить реорганизацию энергетики

АФИНЫ, 1 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство охраны окружающей среды и энергетики проводит реорганизацию энергетического сектора, к 2020 году в стране будет совершенно иной энергетический рынок, заявил министр Йоргос Статакис, выступая на форуме Athens Energy Forum.

По его словам, крупные преобразования проводятся в соответствии с европейскими правилами.

"К 2020 году у нас будет другой энергетический рынок в Греции. Мы хотим иметь более конкурентный рынок, более дешевую энергию для потребителей и особенно для бедных домохозяйств, чтобы доступ к источникам энергии был для всех. Мы хотим приграничного сотрудничества, безопасности и диверсификации поставок энергоносителей и изменение структуры энергетики с упором на возобновляемые источники энергии", — сказал Статакис.

По его мнению, цель — 30% возобновляемых источников энергии будет достигнута задолго до 2030 года.

Министр энергетики назвал приоритетами работы министерства превращение Греции в энергетический узел, разработку открытых в греческой экономической зоне месторождений углеводородов и получение доходов от них.

Греция может стать транзитной страной для поставок газа из ряда регионов в Европу. В частности, Россия предлагает построить газопровод для поставок газа через Черное море и территорию Турцию к границе Греции, идет строительство Трансадриатического газопровода TAP, изучается проект строительства газопровода от газовых месторождений Египта, Израиля и Кипра для поставок в Европу.