Глава Эстонии надеется на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с США

ТАЛЛИН, 1 фев — РИА Новости, Николай Адашкевич. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд надеется на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с США после прихода к власти новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

"Мы постоянно общаемся с прежними друзьями Эстонии в США, а также устанавливаем новые связи для того, чтобы сотрудничество было и далее взаимовыгодным. Трансатлантические связи важны, этот факт администрация президента Трампа не подвергала сомнению. Скорее, подтвердила в своих выступлениях значимость НАТО", — сказала в среду Кальюлайд порталу Delfi.

Она отметила, что уравновешенные международные отношения являются основой внешней политики Эстонии. "Уравновешенные международные отношения, основанные, прежде всего, на членстве в НАТО и ЕС, активной деятельности в ООН и других международных

организациях, в которые мы входим, а также хорошие отношения со всеми нашими партнерами остаются основой внешней политики Эстонии", — подчеркнула Кальюлайд.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в которых подчеркнул фундаментальное значение НАТО для сохранения стабильности в мире и приверженность альянсу. При этом ранее в интервью европейским изданиям Трамп заявил о необходимости реформировать альянс и охарактеризовал его как важную, но устаревшую организацию.