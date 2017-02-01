Швеция продлит временный пограничный контроль с 11 февраля
СТОКГОЛЬМ, 1 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Шведское правительство намерено продлить с 11 февраля временный пограничный контроль со странами Шенгенского соглашения сроком на три месяца. Об этом в среду сказал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время консультаций с парламентским комитетом по делам ЕС накануне саммита на Мальте, сообщает Радио Швеции SR.
"Ситуация по-прежнему остается неясной, с одной стороны, есть много незарегистрированных людей в Германии, с другой — мы видим рост числа беженцев в районе так называемого центрального средиземноморского маршрута, поэтому по нашей оценке контроль необходим", — пояснил радио Лёвен.
Погранпроверки в Швеции проводятся с ноября 2015 года и их ввели после небывалого в истории страны наплыва беженцев, когда по итогам 2015 года власти приняли 160 тысяч мигрантов.
Намерена Швеция продлить и срок действия контроля проездных документов пассажиров, прибывающих в страну из Дании автобусами, паромами или поездами. Проверка возложена на компании-перевозчики и действует с января 2016 года.
В ожидании новой жизни: расселение лагеря беженцев в Кале
Все мигранты из лагеря во французском Кале размещены в центры пребывания, операция по расселению "без сомнения" завершится вечером в среду, сообщает агентство Франс Пресс.
Расселение лагеря мигрантов, называемого также "джунглями", началось в понедельник. Бывших обитателей лагеря на автобусах развозят по специальным центрам размещения в разных городах Франции.
Снос лагеря, в котором участвуют рабочие и задействована спецтехника, был начат во вторник.
Накануне в северной части лагеря возник крупный пожар.
Более 4 тысяч бывших обитателей лагеря уже нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.
Большая часть жителей лагеря — выходцы из Судана и Афганистана, далее с большим отрывом по численности следуют Эритрея, Эфиопия, Пакистан, Ирак и Сирия.
Сообщается, что многие из живущих в лагере в Кале были первоначально зарегистрированы как беженцы в Германии. Таким образом, Франция может просить правительство ФРГ принять этих мигрантов обратно.
Многие из мигрантов рассчитывали, что Франция станет лишь неким перевалочным пунктом на пути в Великобританию - в Кале начинается евротоннель.
Беженцы в ожидании эвакуации из лагеря в Кале.
Беженец в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "джунгли" в Кале.
Утром во вторник началась процедура очистки территории "джунглей" от построек, воздвигнутыми мигрантами. Волонтеры, работающие на месте, обходили жилища, чтобы убедиться, что в них нет людей.
В лагере "джунгли" во французском Кале.
Беженцы в ожидании эвакуации из лагеря в Кале.
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "джунгли" в Кале.
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "джунгли" в Кале.
В лагере "джунгли" во французском Кале.
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "джунгли" в Кале.
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO (Centres d'Accueil at d'Orientation) рядом с лагерем "джунгли" в Кале.
Беженцы в ожидании эвакуации из лагеря в Кале.