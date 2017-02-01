Швеция продлит временный пограничный контроль с 11 февраля

Ситуация с беженцами в Европе (4301)

СТОКГОЛЬМ, 1 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Шведское правительство намерено продлить с 11 февраля временный пограничный контроль со странами Шенгенского соглашения сроком на три месяца. Об этом в среду сказал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время консультаций с парламентским комитетом по делам ЕС накануне саммита на Мальте, сообщает Радио Швеции SR.

"Ситуация по-прежнему остается неясной, с одной стороны, есть много незарегистрированных людей в Германии, с другой — мы видим рост числа беженцев в районе так называемого центрального средиземноморского маршрута, поэтому по нашей оценке контроль необходим", — пояснил радио Лёвен.

Погранпроверки в Швеции проводятся с ноября 2015 года и их ввели после небывалого в истории страны наплыва беженцев, когда по итогам 2015 года власти приняли 160 тысяч мигрантов.

Намерена Швеция продлить и срок действия контроля проездных документов пассажиров, прибывающих в страну из Дании автобусами, паромами или поездами. Проверка возложена на компании-перевозчики и действует с января 2016 года.