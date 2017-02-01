Трамп заявил, что ситуация с убийствами в Чикаго вышла из-под контроля

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с убийствами в Чикаго вышла из-под контроля, сообщили журналисты президентского пула.

Уровень убийств в Чикаго вырос в 2016 году на 59%. Число убийств выросло после смены руководства полиции на фоне массовых протестов и беспорядков "против насилия белых полицейских в адрес афроамериканцев".

Ситуация "полностью бесконтрольна", заявил Трамп. По его словам, если городские власти не решат проблему, "мы решим ее за них".

Трамп уже обещал ранее "послать федералов", чтобы решить проблему с насилием в городе.

Сторонники реформы полиции в Чикаго утверждают, что новые правила, ограничивающие применение силы полицейскими, необходимы, чтобы не допустить насилия полиции в адрес расовых меньшинств. Критики заявляют, что меры властей города деморализовали полицию и привели к значительному ухудшению качества жизни афроамериканцев, которые составляют большинство среди жертв насильственных преступлений.

Трамп в инаугурационной речи 20 января назвал ситуацию с преступностью "резней" и пообещал положить этому конец.