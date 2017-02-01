Генсек ООН призвал отменить ограничения на въезд в США

Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (140)

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Введенные в США ограничения на въезд — не самый лучший способ защитить страну от проникновения террористов, они должны быть отменены, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Очевидно, по моему мнению, что это не лучший способ защитить США или любую другую страну в связи с серьезными опасениями проникновения террористов. Но я не думаю, что это эффективный способ", — заявил Гутерреш журналистам в среду.

"Думаю, эти меры должны быть отменены лучше раньше, чем позже", — подчеркнул он.