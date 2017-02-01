Савченко заявила, что ее общественное движение станет политическим

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом РФ, заявила, что созданная ею общественная платформа РУНА со временем станет политической.

Ранее Савченко объявила о создании движения, которое будет добиваться децентрализации Украины. Она заявляла, что организация не будет политической.

"РУНА показывает, каким должно быть разделение ветвей власти: не быть централизации и замыкания только на одном президенте. Не надо подчиняться ему. Когда будет больше полномочий на местах, все можно решить в рамках короткого срока. Идею, как будет функционировать Украина, если разбить существующую систему власти, понимают все. Всех это устраивает, это — самое главное. Поэтому к РУНА присоединяется очень много людей: например, ученые, не один год предлагали собственные законопроекты и хотят внести их в Верховную раду, но там это никому не нужно. Платформа движется и развивается. Хорошо, что люди понимают — все в их руках", — сказала Савченко в интервью изданию "Новое время".

По ее словам, РУНА со временем станет политической силой. Депутат считает, что она должна иметь много лидеров. Савченко подчеркнула, что РУНА получает деньге путем самофинансирования.

"Я рассчитываю на здравый смысл и на совесть людей. Она все же просыпается время от времени. Пока что у нас нет бюджета. Вот у помощников был офис. Это люди, которые имеют свой бизнес, но сейчас работают у меня помощниками на общественных началах. Они отдали его. То есть, это больше не денежная помощь, а гуманитарная. Я не могу сказать, что мне не делают предложений денег или политических партий. Делают. Но я не продаюсь, Украина не продается", — добавила Савченко.