Сенат США утвердил кандидатуру на пост генпрокурора

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Судебный комитет сената США одобрил для голосования полным составом сената кандидатуру Джеффа Сешнса на пост генпрокурора, следует из итогов голосования.

Комитет сената США во вторник отложил до среды голосование по кандидатуре Сешнса. Как заявлял на слушаниях, трансляцию которых вел канал C-SPAN, глава комитета Чарльз Грэссли, инициатором задержки выступил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

В понедельник президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять его указ об иммиграции. Данный указ запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.