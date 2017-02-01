В Киеве радикалы пикетировали офис "дочки" российского Сбербанка

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинский "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в среду пикетировал центральный офис "дочки" российского Сбербанка, призывая вкладчиков не хранить в нем сбережения, сообщается в аккаунте партии в социальной сети "ВКонтакте".

В понедельник члены партии пикетировали центральные офисы "дочек" российских Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-банка, ВТБ банка и Проминвест банка в Киеве.

Согласно обнародованным партией фотографиям, участники акции разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.

Пресс-служба полиции Киева сообщила в среду, что "активисты находятся возле семи финансовых учреждений в Шевченковском районе столицы и рядом с банком, находящимся на Святошино". Однако в ведомстве не сообщили, возле каких именно банков проходили митинги, а также кто принимал в них участие.