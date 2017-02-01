Премьер Таиланда намерен покончить "покупками должностей" в полиции

БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча объявил о своем намерении пресечь коррупционную практику "покупки должностей" в таиландской полиции, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Премьер собирается использовать для этого особые полномочия, данные ему статьей 44 временной конституции Таиланда, в рамках исполнения которой любой изданный в соответствии с этой статьей приказ главы правительства становится законом без обсуждения и принятия парламентом, говорится в сообщении.

В последнее время очень много слухов распространяется о покупке должностей в полиции. Эту информацию необходимо тщательно расследовать и, если она подтвердится, такую практику прекратить, заявил в среду премьер, слова которого в собственном изложении приводит газета.

Правительство собирается добиться искоренения коррупционной практики за счет реформы процесса ротации кадров. Премьер предлагает передать часть полномочий по ротационным перестановкам руководителям провинциальных управлений полиции. В настоящее время всеми перестановками занимается Национальная полицейская комиссия во главе с вице-премьером по вопросам безопасности генералом Правитом Вонгсуваном, который одновременно является министром обороны Таиланда.

"Генералу Правиту во время ежегодной ротации приходится знакомиться с 300 личными делами офицеров полиции в день. Это слишком большой объем", — заявил Чан-Оча, слова которого цитирует Bangkok Post.

По информации местных СМИ, продаются чаще всего должности в тех управлениях полиции, которые расположены в туристических зонах и в местах концентрации полулегального и нелегального бизнеса. Например, должность инспектора в розыскном или следственном отделе управления полиции популярного среди россиян курортного города Паттайя может стоить до 200 тысяч долларов, а на острове Пхукет в некоторых районных отделах полиции "ценник" еще выше. При этом под "продажу" отдаются только одно-два места, а остальные занимают офицеры, направленные на эти должности по "честной" ротации.