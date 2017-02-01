Член конгресса США Габбард возместит расходы, связанные с визитом в Сирию

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Гавайев демократ Тулси Габбард собирается возместить расходы, связанные с ее недавним визитом в Сирию, пишет газета Hill.

Габбард на прошлой неделе заявила телеканалу CNN , что встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом во время поездки в эту страну в январе. Габбард является противницей отставки Асада. В конце ноября в СМИ появлялась информация, что она может войти в администрацию Трампа.

"Хотя поезда отвечала всем требованиям комитета по этике, конгрессвуман решила возместить (организации, занимающейся развитием арабо-американской общины Arab American Community Center for Economic and Social Services — ред.) расходы в связи с поездкой (в Сирию — ред.), так как это стало отвлекать от текущих важных вопросов", — говорится в заявлении офиса Габбарт.

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