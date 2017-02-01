Организации латиноамериканцев в США выступили в поддержу указа Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 фев — РИА Новости. Представляющие латиноамериканцев организации в США "Latinos for Trump" и "Latinos With Trump" выступили в поддержку миграционного указа президента США Дональда Трампа.

"Настоящее послание (Трампа) миру заключается в восстановлении доверия и уважения", — заявил РИА Новости глава "Latinos for Trump" Марко Гутиэррес.

Похожее мнение выразил лидер другой организации "Latinos With Trump" Анхело Гомес. "Дональд Трамп в ходе своей кампании обещал защитить нашу страну и поставить американцев и их безопасность на первое место. Это именно то, что он делает (с помощью этого указа – ред.)", — заявил Гомес.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Это решение президент объяснил защитой американцев от террористической угрозы.