Абэ представит Трампу всеобъемлющий план по повышению занятости в США

ТОКИО, 1 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии на двустороннем саммите 10 февраля представит президенту США Дональду Трампу "всеобъемлющий план" по улучшению ситуации с занятостью в этой стране, сообщило агентство Киодо в среду.

План будет носить название "Японо-американская инициатива по развитию занятости" и будет включать в себя такие отрасли как энергетика, технологии скоростных железных дорог, широкое внедрение искусственного интеллекта, разработка сланцевой нефти и газа, робототехника.

Президент Трамп подверг критике Японию за несправедливые условия внешней торговли, в частности в области экспорта-импорта автомобилей. Япония настаивает на том, что не устанавливала пошлин на ввоз американских автомобилей и внешнюю торговлю с США ведет на условиях честной конкуренции. Абэ рассчитывает объяснить Трампу ситуацию относительно импорта американских товаров в Японию, а также довести до сведения американского президента масштабы вклада японских компаний в экономику Соединенных Штатов. Реализация предлагаемого Японией плана даст рабочие места для нескольких сотен тысяч человек в Америке.