Трамп выдвинул кандидата на должность замгенпрокурора США

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении ряда кандидатур на должности заместителя генерального прокурора и помощника генерального прокурора, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент сегодня объявил о своем намерении выдвинуть Рода Розенстайна из Мэриленда заместителем генерального прокурора, Рэйчел Брэнд из Айовы помощником генерального прокурора и Стивена Эндрю Энгеля из округа Колумбия помощником генерального прокурора", — говорится в сообщении пресс-службы.

Их кандидатуры должен будет утвердить сенат США.

Ранее на должность генпрокурора США президент выдвинул бывшего сенатора от штата Алабама Джеффа Сешнса, однако голосование по его кандидатуре до сих пор не состоялось из-за позиции демократов, которые выступают против и затягивают процесс.

Род Розенстайн родился в 1965 году в Филадельфии, закончил юридический факультет Гарвардского университета, последнее его место работы – должность федерального прокурора в Мэриленде. При администрации президента Джорджа Буша-младшего он выдвигался на должность судьи апелляционного суда в одном из округов, но демократы в сенате отказались рассматривать его кандидатуру.