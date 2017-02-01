Премьер Сербии ожидает "трезвых разговоров" с властями Косово в среду

БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Глава правительства Сербии Александр Вучич сообщил, что ожидает "трезвых разговоров" ради стабилизации западных Балкан с руководством самопровозглашенной республики Косово на очередном раунде диалога в среду в Брюсселе, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

В среду в Брюсселе назначена очередная встреча на высшем уровне делегаций Белграда и Приштины при посредничестве верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини. Ранее сообщалось, что участие в переговорах примут только премьер-министр Сербии и премьер самопровозглашенной республики Косово Иса Мустафа. Однако во вторник несколько региональных СМИ сообщили, что ожидается и присутствие сербского президента Томислава Николича и главы непринятого в ООН государства Хашима Тачи.

"Успех этого диалога не зависит только от Белграда. Уверен, что мы продемонстрируем свою добрую волю, надеюсь, это сделает и другая сторона", — цитирует Вучича (РТС).

Глава правительства Сербии добавил, что ожидает, что встреча в Брюсселе пройдет в "трезвых разговорах, и все поймут, что стабилизация западных Балкан – ключевое условие для прогресса".

Темы предстоящего разговора не называются, представители ЕС ранее упоминали лишь обсуждение и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Накануне Общество семей похищенных и убитых в Косово и Метохии в Белграде потребовало от сербских властей поднять тему "пропавших без вести сербов, (славян-мусульман) горанцев, (славян-мусульман) бошняков, цыган и албанцев".

С очередным этапом переговоров Белграда и Приштины по дате совпало заседание суда во французском городе Кольмар по делу экс-премьера Косово Рамуша Харадиная. Он был арестован 4 января по международному ордеру Сербии по обвинению в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1998-1999 годов, Белград настойчиво требует выдачи албанского политика. Сам бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) уверенно заявил во вторник, что суд во Франции откажет Сербии в его выдаче и отпустит на свободу до конца недели. Решение французского суда, за которым внимательно следят и сербы и албанцы, может значительно повлиять на позиции обеих сторон на переговорах.

Диалог властей Сербии и руководства самопровозглашенной республики Косово начался в марте 2011 года при посредничестве представителей ЕС. Крупнейшим достигнутыми договорами являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года и соглашение о Сообществе сербских общин (ССО), подписанное сторонами в августе 2015 года. Согласно последним договоренностям, в Косово и Метохии должно быть сформировано ССО с правами самоуправления, собственным флагом и другими атрибутами автономии. Устав этого союза должен был быть утвержден 25 декабря 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны Приштины до сих пор не был подготовлен.