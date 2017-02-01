Супруга стрелка из Орландо просит суд освободить ее от заключения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Супруга стрелка из Орландо, который в июне убил 49 человек в гей-клубе Pulse, обратилась в суд Калифорнии с просьбой освободить ее из-под стражи в ожидании судебного разбирательства, передает агентство Рейтер.

Ранее стало известно, что сотрудники ФБР арестовали супругу нападавшего Нур Салман. Женщина была арестована в своем доме в окрестностях Сан-Франциско, затем ей были предъявлены обвинения. Она также заявила, что отрицает свою виновность в пособничестве террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщает агентство, адвокаты Салман подали прошение о ее освобождении до слушания по вопросу о ее содержании под стражей, которое ожидается в среду в федеральном суде калифорнийского города Окленд. В документе говорится, что Салман не знала о планах ее мужа и в вечер трагедии она легла спать. Позднее ее разбудил звонок свекрови, которая искала Омара Матина. Тогда Салман написала своему мужу смс-сообщение, чтобы узнать, где он. "Это не действия кого-то, кто знает о смертоносных планах своего мужа", — говорится в тексте документа.

Там также отмечается, что Салман подвергалась физическому насилию со стороны Матина. Адвокаты также утверждают, что у Салман не было криминального прошлого и она не представляла угрозы для общества.

Ранее сообщалось, что если Салман признают виновной по всем пунктам обвинения, ей грозит пожизненное тюремное заключение. Кроме того, власти США пристально изучают роль родных стрелка из Орландо в теракте. Его отцу и супруге был запрещен выезд из страны.

В ночь на 12 июня во время стрельбы в гей-клубе в Орландо погибли 49 человек и 53 были ранены. Нападавший, житель Флориды афганского происхождения Омар Матин был ликвидирован полицией. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.