Канада не намерена менять план по приему беженцев из-за указа Трампа

Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (130)

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Канада не будет менять план по приему беженцев на фоне иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, заявил министр по вопросам иммиграции Ахмед Хуссейн.

Ранее сообщалось, что Канада готова предоставить временное убежище людям, вынужденным оставаться в Канаде в связи с указом Трампа.

"Наш иммиграционный план по размещению беженцев в стране является исторически высоким. Мы намерены придерживаться этого плана", — приводит телеканал CBC News слова Хуссейна. Отмечается, что по иммиграционному плану Канады, страна должна принять 40 тысяч беженцев в 2017 году.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Это решение президент объяснил защитой американцев от террористической угрозы.

Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа незаконным.

В минувший понедельник Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции.