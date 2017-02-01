Генпрокурор Виргинии присоединился к иску против указа Трампа

Реакция на указ Трампа о защите США от терроризма (130)

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генпрокурор американского штата Виргиния Марк Херринг присоединился к иску против миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщается в заявлении, опубликованном на его сайте.

"Сегодня я предъявляю в суде иск от имени Содружества Виргинии против президента Дональда Трампа и его администрации за неконституционный и незаконный указ от 27 января 2017 года", — заявил Херринг.

Иск против указа Трампа был подан Американским союзом защиты гражданских свобод и другими правозащитными группами. Ранее сообщалось, что к нему присоединились генпрокуроры американских штатов Нью-Йорк, Массачусетс и Вашингтон.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа.