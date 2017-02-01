Кандидат в мэры Риги обещает разместить в думе ульи в случае победы

РИГА, 1 фев – РИА Новости. Кандидат в мэры Риги от входящей в состав правительства Латвии партии Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), пчеловод Арманд Краузе планирует разместить ульи с пчелами на балконе рижской думы, если займет пост градоначальника.

"Если стану мэром, конечно, поставлю улей на балконе. Коты пусть остаются, они мне тоже нравятся. Думаю, пчелы тоже всем нравятся. Например, на крыше думы в Копенгагене, в здании парламента в Париже стоит улей. Направление городского пчеловодства активно развивается. В том числе, и в Риге. Кто-то заводит собак, кто-то пчел", — сказал Краузе журналистам во вторник.

Правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинуло лидером списка своих кандидатов в депутаты на предстоящих в начале июня выборах рижского самоуправления председателя правления партии Арманда Краузе. В 2013 году он уже баллотировался на должность мэра Риги по списку СЗК.

Арманд Краузе — председатель Общества пчеловодов Латвии и энтузиаст городского пчеловодства. В 2005 году он на лето установил три улья возле Национального художественного музея в Риге, в 2014 году поставил два улья возле министерства земледелия, а в 2015 году хотел расположить их на крыше Сейма. Но эта идея не нашла поддержки депутатов.

Мэром Риги является руководитель партии "Согласия" Нил Ушаков, который занимает эту должность 8 лет.