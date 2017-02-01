Кандидат в мэры Риги обещает разместить в думе ульи в случае победы

РИГА, 1 фев – РИА Новости. Кандидат в мэры Риги от входящей в состав правительства Латвии партии Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), пчеловод Арманд Краузе планирует разместить ульи с пчелами на балконе рижской думы, если займет пост градоначальника.
Правление Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинуло лидером списка своих кандидатов в депутаты на предстоящих в начале июня выборах рижского самоуправления председателя правления партии Арманда Краузе. В 2013 году он уже баллотировался на должность мэра Риги по списку СЗК.
Арманд Краузе — председатель Общества пчеловодов Латвии и энтузиаст городского пчеловодства. В 2005 году он на лето установил три улья возле Национального художественного музея в Риге, в 2014 году поставил два улья возле министерства земледелия, а в 2015 году хотел расположить их на крыше Сейма. Но эта идея не нашла поддержки депутатов.
Мэром Риги является руководитель партии "Согласия" Нил Ушаков, который занимает эту должность 8 лет.