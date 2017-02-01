Постпред США при ООН: испытание Ираном ракеты "абсолютно неприемлемо"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США считают "совершенно недопустимыми" проведенные Ираном испытания баллистических ракет и намерены предпринять действия, чтобы Тегеран это понял. Об этом сообщила постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли.

"Мы подтвердили, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности 29 января. Это абсолютно неприемлемо", — приводит агентство Франс Пресс заявление Хейли, которое она сделала перед журналистами.

"Мы знаем наверняка, что в резолюции 2231 говорилось, что они не могут проводить испытания баллистических ракет", — отметила новый американский постпред.

В воскресенье, 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Сообщается, что испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

Принятая в июле 2015 года резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.

Как заявила Хейли, Иран "должен знать, что резолюция Совета Безопасности 2231 что-то значит". "Они знают, что не должны проводить испытания баллистических ракет, которые способны нести ядерный заряд", — сказала она.

Хейли заверила, что США "не будут просто стоять в стороне", будут прямо высказываться по поводу действий Ирана. "Вы увидите наши соответствующие действия", — отметила дипломат. "Мы полны решимости обеспечить, чтобы они поняли — мы этого никогда не примем", — сказала Хейли.