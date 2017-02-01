СМИ: в Берлине задержали троих предполагаемых участников ИГ

Наезд грузовика на толпу в Берлине (263)

БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Трое предполагаемых участников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) задержаны в Берлине; в рамках расследования полицейские обыскали мечеть, которую посещал Анис Амри, организовавший атаку на рождественскую ярмарку в центре немецкой столицы, сообщает Bild.

По данным таблоида, по крайней мере двое задержанных постоянно проживают в Берлине. Мужчины якобы тесно связаны с ИГ в Сирии и Ираке.

Bild пишет, что прокуратура расследует дело о подготовке тяжкого правонарушения. В полиции пока не подтвердили причастность задержанных к ИГ, доказательств конкретных планов подготовки терактов в Германии также нет.

Кроме домов подозреваемых, полицейские обыскали мечеть берлинского района Моабит, которую посещал террорист Анис Амри непосредственно перед терактом на рождественской ярмарке.

Задержание троих человек уже подтвердил официальный представитель прокуратуры Берлина.

Грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина вечером 19 декабря 2016 года. Тогда погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали случившееся терактом.

Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял грузовиком, был убит в Италии в перестрелке с полицией. По данным генпрокуратуры Германии, Амри был единственным исполнителем теракта.