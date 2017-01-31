Трамп отказался от намерения подписать во вторник указ по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп отказался от намерения подписать во вторник указ по кибербезопасности, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

Подписание указа значилось в расписании президента на 23:15 мск. До этого Трамп провел совещание с экспертами по кибербезопасности и со своим советником по этому вопросу Руди Джулиани. Трамп заявил, что указ опишет меры модернизации компьютерных систем в государственных организациях.

Белый дом не привел подробностей относительно указа.