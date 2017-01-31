Саперы не нашли взрывчатку в аэропорту бельгийского Антверпена

БРЮССЕЛЬ, 31 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Саперы во вторник не обнаружили взрывчатку в багаже одного из пассажиров аэропорта Антверпена, он возобновил нормальное функционирование, сообщила радиостанция NRJ.

Как сообщалось ранее, в здании авиатерминала был задержан пассажир, летевший в Марокко, в багаже которого, возможно, находилась взрывчатка. Такие подозрения возникли после того, как на багаж среагировала собака, специально обученная на обнаружение взрывчатых веществ.

Сразу после этого полиция произвела эвакуацию пассажиров и персонала аэропорта.