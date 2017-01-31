Трамп призвал фармкомпании вернуть производства в США взамен на льготы

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал американские фармацевтические компании возвращать в США свои производства, дабы снизить стоимость лекарств, при этом, пообещав компаниям режим благоприятствования, сообщил Трамп на своей странице Facebook по итогам встречи с топ-менеджерами этих компаний.

"Сегодня я встретился с руководителями фармацевтических компаний в Белом доме. Они добились экстраординарных успехов, но цены на лекарства заоблачные. Мы должны получить более низкие цены, мы должны получить еще больше инновации", — пишет Трамп.

Трамп "предложил руководителям вернуть свои компании обратно свои в Соединенные Штаты". "Наша торговая политика будет выставлять приоритеты", — пообещал он По его словам, неправильно, что в США без особых барьеров поступают лекарства произведенные в других странах.

"У наших фармацевтических фирм есть большие финансовые ресурсы, чтобы ускорить развитие новых лекарств", — заключил он.