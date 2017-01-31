Производство коньяка в Армении выросло на 27% в 2016 году

ЕРЕВАН, 31 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Производство коньяка, одного из основных экспортных продуктов Армении, за 2016 год выросло на 27% по сравнению с предыдущим годом и составило 21,529 миллиона литров, сообщила во вторник национальная статистическая служба.

Предыдущий год был самым кризисным для армянского коньяка: в 2015 году его производство сократилось на 9,4% — до 16,947 миллиона литров. По мнению экспертов, основной причиной длившегося более полутора лет спада стала девальвация российского рубля — Россия является для Армении основным рынком сбыта коньяка.

Согласно статистике, за 2016 год также увеличилось производство вина — на 14,8% до 6,809 миллиона литров. Увеличилось и производство армянского виски – на 23,2% до 1,441 миллиона литров, шампанского – на 8,4% до 713 тысяч литров.

В то же время снизилось производство водки — на 13% до 8,135 миллиона литров, пива – 10,4% до 18,537 миллиона литров. Также на 5,2% меньше было произведено безалкогольных напитков — 77,503 миллиона литров.