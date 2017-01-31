В сенате США отложили голосование по кандидатуре генпрокурора

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Судебный комитет сената США отложил до среды голосование по кандидатуре Джеффа Сешнса на пост генпрокурора США.

Голосование должно было состояться во вторник, но, как заявил на слушаниях, трансляцию которых вел канал C–SPAN, глава комитета Чарльз Грэссли, оно откладывается до среды. Инициатором задержки выступил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Ранее в понедельник президент Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции, запрещающий въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

Администрация Трампа и республиканцы конгресса обвиняют демократов в обструкции и препятствовании утверждений кандидатов на ключевые должности в кабинете Трампа.