Главы МИД Украины и Великобритании договорились о дальнейших контактах

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном обсудили ситуацию на Украине и договорились о дальнейших контактах.

"Во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном поблагодарил за поддержку Украины и договорились о дальнейших контактах", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Під час телефонної розмови з @BorisJohnson подякував за підтримку України та домовились про подальші контакти і спільні кроки. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 31, 2017

По словам Климкина, стороны также договорились о "совместных шагах".