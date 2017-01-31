Белый дом назвал возмутительным бойкот голосования в сенате

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер во вторник назвал возмутительным поведение сенаторов от Демократической партии США, которые затягивают утверждение членов правительства.

Ранее во вторник голосование по кандидатурам на пост глав Минфина и Минздрава США, на которые выдвинуты бизнесмен Стивен Мнучин и республиканец Томас Прайс, в комитете сената по финансам вынужденно отложили из-за бойкота членов этого комитета от Демократической партии.

"Идея, согласно которой эти высококвалифицированные номинанты могли бы пройти голосование в комитете и затем в полном составе сената, была блокирована из-за того, что демократы бойкотируют голосование в комитете. Это возмутительно", — сказал Спайсер на брифинге.

При этом он похвалил телеканал C-SPAN, который ведет прямые трансляции заседаний сената, потому что демократы "получили то освещение (их деятельности), которого они заслуживают", что, как уверены в Белом доме, не останется без внимания избирателей.

По его словам, до сих пор ожидают утверждения 16 номинантов на пост главы министерства или крупного ведомства. По подсчетам нынешней администрации, на том же этапе (на 11-й день своего президентства) президент Барак Обама не смог утвердить в сенате лишь семерых своих кандидатов, а президент Джордж Буш-младший — лишь двух.