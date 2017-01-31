В ЮАР военный убил двух женщин и тяжело ранил полицейского

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военнослужащий в ЮАР застрелил свою подругу и еще одну женщину, тяжело ранив полицейского, сообщает информационный портал News24.

Инцидент произошел в городе Нтузума в провинции Квазулу-Натал на востоке страны. Сообщается, что женщины были убиты военным из табельной штурмовой винтовки. После этого он тяжело ранил полицейского, который был вызван после сообщений о стрельбе.

Военный бежал с места преступления. Для его розыска в помощь правоохранителям прибыли армейские подразделения.