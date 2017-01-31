В Испании задержали хакеров, похитивших данные 5,6 тысячи полицейских

МАДРИД, 31 янв – РИА Новости. Три человека, подозреваемые в хакерской атаке и получении доступа к закрытым данным 5,6 тысячи сотрудников полиции, задержаны в Испании, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos d'Esquadra.

Среди задержанных — непосредственный исполнитель хакерской атаки, а также его подруга. Оба жили в Барселоне. Еще один человек задержан в Саламанке (автономное сообщество Кастилия и Леон). Его подозревают в распространении полученных данных в социальных сетях.

Весной прошлого года хакеры осуществили несколько атак на базы данных правоохранительных органов Испании. В частности, была взломана база полицейского профсоюза Каталонии (Sindicato de Mossos d'Esquadra, SME) с данными 5,6 тысячи сотрудников.

Имена, номера документов, банковские счета, телефоны полицейских появились в социальных сетях и размещены на других интернет-ресурсах. Кроме того, был взломан Twitter-аккаунт SME. "Mossos объявляют забастовку. Мы устали служить власть имущим и бороться против народа", — написали сообщение на взломанной странице преступники.

Хакеры заявили, что их акция – ответ на нарушения со стороны полицейских во время задержаний, в одном из случаев это привело к гибели подозреваемого, во втором – к получению увечий.