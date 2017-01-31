В ФРГ озабочены сообщениями об испытании в Иране баллистической ракеты

БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство и МИД ФРГ озабочены сообщениями о проведении Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности и решительно осуждают подобные тесты.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник внешнеполитическим ведомством Германии.

"Сообщение о том, что 29 января Иран вновь провел испытание баллистической ракеты, дает нам повод для большой озабоченности. Правительство решительно осуждает подобные тесты. С нашей точки зрения, они несовместимы с действующей резолюцией 2231, согласованной СБ ООН в июле 2015 года", — говорится в заявлении МИД ФРГ.

По данным ведомства, подобные испытания "усиливают существующее напряжение на Ближнем и Среднем Востоке". В МИД ФРГ также приветствуют вынесение данного вопроса на уровень СБ ООН.

"Призываем Иран отказаться от действий, усиливающих недоверие. Нам нужна деэскалация, создание доверия и конструктивная роль Ирана в решении региональных конфликтов", — говорится в заявлении.

В воскресенье, 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Сообщается, что испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться.

Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудит проведенные Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности.