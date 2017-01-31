Закрытие границ не может основываться на дискриминации, заявил генсек ООН

ООН, 31 янв — РИА Новости, Ольга Денисова. Решение о закрытии государственных границ не может основываться на дискриминации, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Во вторник он распространил заявление в связи с "принимаемыми в мире решениями" относительно иммиграционной политики государств.

"Государство имеет право, даже обязательства по управлению своими границами для избежания проникновения членов террористических организаций. Это не может основываться на формах дискриминации по отношению к религии, этносу и национальности", — говорится в заявлении генсека ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"Я крайне обеспокоен принимаемыми в мире решениями, которые подрывают целостность международного режима по защите беженцев. Люди, бегущие от конфликтов и преследования видят все больше закрытых границ и ограничений доступа и защиты, которую они имеют право получить, в соответствии международным правом", — говорится в заявлении генсека ООН.