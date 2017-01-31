Швейцарцам с гражданством 7 стран при наличии виз разрешено ездить в США

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что швейцарцы с гражданством Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Сомали и Йемена могут беспрепятственно ездить в США при наличии действующих американских виз, передает агентство Рейтер.

"Швейцарцам, имеющим двойное гражданство и также являющимся гражданами Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Судана, Сомали и Йемена, вновь разрешено ездить в США при наличии у них действующей визы в швейцарском паспорте, это решение вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении министерства, выпущенном, по данным агентства, после переговоров с властями США.

Ранее президент США республиканец Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Это решение президент объяснил защитой американцев от террористической угрозы.

Данный указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа незаконным. В понедельник Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции.