После указа Трампа 720 иностранцев не пустили в США

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Указ президента США Дональда Трампа по иммиграции привел к отказу 720 иностранцам во въезде в США, заявил на пресс-конференции Кевин Макалинен, шеф таможенно-пограничной службы США (CBP).

"В первые 72 часа действия указа 1 миллион путешественников прибыли на наши границы. Из них 500 тысяч были иностранцами. Мы отказали в посадке (на самолеты, следовавшие в США — ред.) 721 пассажиру из затронутых стран, у которых были визы", — сказал Макалинен.

По его словам, для обработки с целью разрешить въезд в страну были переданы дела 1060 граждан данных государств, у которых была грин-карта — вид на жительство в США, еще 75 дополнительных разрешений были выданы другим категориям.

Кроме того, по словам Макалинена, 872 беженца, чей статус был одобрен ранее, прибудут на границу на этой неделе, их также намерены впустить в страну после соответствующей обработки их данных.

Шеф CBP подтвердил также, что указ не распространяется на держателей двух гражданств. Эти люди смогут въехать на территорию США, предъявив паспорт страны, не находящейся в "запретном" списке семи стран.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.