На инаугурацию Трампа разрешили проносить зонтики из-за ожидающегося дождя

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Организаторы инаугурации Трампа разрешили проносить на церемонию зонтики из-за ожидающегося дождя, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, на церемонии будут разрешены небольшие складные зонтики, в то время как большие и не складывающиеся зонтики по-прежнему будут отбирать на входе. Ранее организаторы сообщали, что никакие зонтики проносить не разрешается из соображений безопасности.

Трамп принесет присягу и станет 45-м президентом США в пятницу на церемонии под открытым небом возле Капитолия США в Вашингтоне.