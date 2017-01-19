Путин хочет вернуть РФ статус сверхдержавы, заявил экс-министр обороны США

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс, выступая на закрытом украинском завтраке в Давосе, ежегодно проводимом украинским бизнесменом Виктором Пинчуком, заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Россию в качестве сверхдержавы, которая будет принимать участие в решении всех мировых вопросов.

"Думаю, что Путин придерживается двух стратегических целей. Во-первых, восстановление роли России в мире в качестве сверхдержавы, которая будет принимать участие в решении всех мировых вопросов. При этом он хочет не просто сидеть за столом переговоров, а в таких вопросах, как Сирия, быть лидером за этим столом", — процитировали в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" аудиозапись слов Гейтса, произнесенных на завтраке в Давосе.

Гейтс напомнил о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. "Путин тогда в течение часа обвинял США в каждой проблеме мировой истории. Некоторые тогда подумали, что это просто нападки, на которые не стоит обращать внимания, но на самом деле это была его стратегия на будущее", — добавил бывший министр обороны.

По данным программы "60 минут", в украинском завтраке в Давосе также приняли участие бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен, экс-президент Польши Александр Квасьневский. Мэр Киева Виталий Кличко тоже был на мероприятии, от которого отказались многие украинские политики, включая президента Петра Порошенко, из-за статьи Пинчука в Wall Street Journal.

Пинчук в конце прошлого года в статье Wall Street Journal отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. По его мнению, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.