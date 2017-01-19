В Брюсселе вынесли приговор изготовителям фальшивых паспортов

БРЮССЕЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Тринадцать человек, занимавшиеся изготовлением фальшивых паспортов, которыми, в частности, воспользовались лица, совершившие теракты в Париже и Брюсселе, приговорены в четверг судом Брюсселя к тюремному заключению на сроки от трех до восьми лет, сообщила телерадиокомпания RTBF.

По данным телерадиокомпании, услугами изготовителей поддельных документов воспользовались главный подозреваемый в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года Салах Абдеслам, который около пяти месяцев находится во французской тюрьме строгого режима, и Наджим Лаашрауи, один из смертников, подорвавший себя в аэропорту Брюсселя 22 марта.

Поскольку изготовители фальшивых документов не были в курсе планов своих клиентов, обвинение в террористической деятельности против них не выдвигалось.

Преступная группа изготовила в общей сложности более двух тысяч поддельных паспортов граждан Бельгии, Испании и Дании, заказы на которые поступали из разных стран-членов Евросоюза, отмечает телеканал.