Узбекистан и Россия провели очередной раунд политконсультаций

ТАШКЕНТ, 19 янв – РИА Новости. Министерства иностранных дел Узбекистана и России в четверг провели очередной раунд политических консультаций в Москве, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"В Москве состоялся очередной раунд узбекско-российских межмидовских политконсультаций. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия в рамках СНГ и другим вопросам узбекско-российской повестки дня", — говорится в сообщении. Российскую сторону представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Василием Небензей.

По данным МИД Узбекистана, "отдельное внимание было уделено ходу подготовки к предстоящим заседанию Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте и мероприятиям в рамках двустороннего сотрудничества".

Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ планируется провести 7 апреля в столице Узбекистана.