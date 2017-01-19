Российские телеканалы осветят инаугурацию Трампа в новостях и ток-шоу

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские телеканалы планируют освещать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в рамках выпусков новостей, она также станет главной темой общественно-политических ток-шоу и информационно-аналитических программ, а "Россия 24" в прямом эфире покажет присягу, сообщили РИА Новости в пресс-службах каналов.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.

Телеканал "Россия 24" будет вести "фрагментарную трансляцию", в частности, в прямом эфире покажет процедуру принесения Трампом президентской присяги, сообщили в пресс-службе ВГТРК (в состав входят, в частности, "Россия 1", "Россия 24").

Также тему инаугурации отразят и обсудят в социально-политическом ток-шок "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым на телеканале "Россия 1", в программе Владимира Соловьева, а прямые включения из Вашингтона пойдут на все выпуски "Вестей".

Телеканал НТВ будет освещать инаугурацию Трампа в рамках новостных выпусков. Также инаугурация станет главной темой выпуска программы "Сегодня" в 19.00 мск в пятницу и информационно-аналитической программы "Правда Гурнова", которая выйдет в прямом эфире в 20.00 мск, рассказали в пресс-службе канала.