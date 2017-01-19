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В мире

Кандидат на пост главы минэнерго США признал глобальные изменения климата

19:4019.01.2017
(обновлено: 19:41 19.01.2017)
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Кандидат на пост главы минэнерго США Рик Перри во время слушаний в комитете энергетики и природных ресурсов Сената США. 19 января 2017
© AP Photo/ Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат на пост главы минэнерго США Рик Перри заявил, что признает глобальные изменения климата и роль человеческой деятельности в этом явлении.

"Я считаю, что климат меняется. Я считаю, что некоторая часть этого происходит естественным образом, но некоторая часть также вызвана действиями человека. Вопрос в том, как нам ответить на это разумным образом, не подвергая риску экономический рост, доступность энергии или рабочие места в Америке", — заявил Перри, выступая на слушаниях в сенате по утверждению его кандидатуры.

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© AFP 2017/ Timothy A. Clary
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Перри в прошлом возглавлял Техас, где на протяжении ряда лет наблюдался энергетический бум. По его словам, несмотря на резкий рост добычи энергоресурсов и наличие крупного комплекса по переработке нефтепродуктов в Техасе, качество воздуха в штате улучшилось за счет постепенного сокращения выбросов. Перри также заявил, что на посту главы минэнерго будет руководствоваться в своей работе научными данными об изменениях климата.

Перри резко отмежевался от опросного листа, который распространяли в министерстве энергетики после избрания Дональда Трампа президентом. В опросе, в частности, спрашивалось, какие сотрудники занимались вопросами изменения климата. Трамп в прошлом сомневался в том, что человек ответственен за повышение среднемировой температуры и другие климатические изменения. Критики Трампа опасались, что он откажется от норм регулирования, которые исходят из того, что люди ответственны за климатические изменения.

По данным НАСА, распространенным на этой неделе, 2016 год стал третьим подряд рекордно жарким годом за всю историю наблюдений.

Ряд мировых ученых считают, что деятельность человека, включая выбросы в атмосферу, оказывает значительное влияние на изменение климата.

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