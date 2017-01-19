Северокорейский МИД обвинил Керри во враждебной политике

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. МИД КНДР заявил, что политика госсекретаря США Джона Керри в отношении их страны привела к катастрофе, сообщает агентство Ренхап в четверг.

Как заявили в ведомстве, отношения Пхеньяна и Вашингтона, а также региональная ситуация оказались "в худшей катастрофе из-за чрезвычайно враждебной политики по отношению к КНДР, когда Керри занимал пост". В МИД также назвали Керри "никчемным", обвинив в оскорблении достоинства верховного лидера страны.

Ранее посол КНДР в России Ким Хён Чжун заявил в интервью РИА Новости, что КНДР ждет от новой администрации США при избранном президенте Дональде Трампа отказа от враждебной политики.